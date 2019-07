GENT - VIITORUL 6-3 | Prima reactie a lui Gica Hagi dupa umilinta din Belgia: "Speram sa reusim minunea acasa! Important e sa credem!"

Viitorul a suferit o infrangere severa in Belgia. Gent a castigat cu un incredibil 6-3 meciul tur, insa Gica Hagi spune ca nu este totul pierdut.

Gica Hagi spera ca echipa sa poata marca 3 goluri in returul de acasa fara sa primeasca si sa obtina o calificarea miraculoasa.

"O infrangere grea, greu de digerat. Cred ca ofensiv am jucat foarte bine, de asta am si marcat trei goluri. Defensiv insa am jucat foarte slab. Trebuie sa marcam multe goluri acasa. Trebuie sa marcam 3 goluri si sa nu luam gol. Totul e posibil in fotbal, important e sa credem in continuare. Am facut o repriza a doua buna, ramanem cu repriza a doua si vedem ce facem la Constanta. Stim sa jucam fotbal, dar am facut multe greseli colective fara minge. Speram sa reusim minunea acasa. Decat sa pierzi cu 0-1, mai bine pierzi cu mai multe goluri. Conteaza spectacolul. Ii felicitam pe adversari, joaca bine, bravo lor", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa.