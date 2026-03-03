În intervalul orar 20:28 – 23:36, emisiunea prezentată de Daniel Pavel a înregistrat 5.4 puncte de rating și 19.4% cotă de piață în rândul publicului național cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Momentul de maximă audiență a atras în fața micilor ecrane, la PRO TV, aproape 1.4 milioane de telespectatori, confirmând interesul crescut al publicului pentru cel mai urmărit reality show al momentului – Desafio: Aventura.

Seara trecută, la PRO TV, telespectatorii au fost martorii uneia dintre cele mai tensionate și imprevizibile ediții ale reality show-ului Desafio: Aventura. După o confruntare dramatică în bătălia căpitanilor, structura competiției s-a schimbat radical: echipa Norocoșilor a fost dizolvată, iar concurenții au fost redistribuiți în mod egal între cele două echipe rămase - Visătorii și Luptătorii. Decizia a venit ca urmare a înfrângerii echipei verzi, iar consecințele au fost imediate.

Reconfigurarea a adus nu doar o nouă dinamică strategică, ci și o oportunitate neașteptată pentru trei foste concurente eliminate: Delia Salchievici, Bettyshor și Aurora Ghinoiu. Toate au primit șansa de a lupta din nou pentru un singur loc în competiție, într-un traseu sportiv solicitant, care le-a testat rezistența, determinarea și dorința de revanșă. În urma unui duel intens, Delia Salchievici a reușit să își învingă adversarele și să își recâștige locul în competiție, de această dată în echipa Visătorii. Emoționată și vizibil determinată, Delia a declarat la finalul probei: „Am venit aici să evoluez și mi se pare că asta am și demonstrat”.

Revenirea sa nu a trecut neobservată. IAN a comentat cu sinceritate momentul, afirmând: „Sincer, îmi doream mai mult să vină Bettyshor. Mă înțeleg mai bine cu ea, ca prieten”. Declarația lui adaugă un plus de tensiune și ridică semne de întrebare privind noile alianțe care se vor forma în echipa Visătorilor.

În această seară, competiția continuă cu jocul pentru salvarea săptămânii. Liniștea nu va dura mult în cele două tabere reconfigurate, iar noile echipe vor genera, inevitabil, alianțe surprinzătoare sau, poate, disensiuni greu de gestionat. Cine va reuși să se salveze de la eliminare? Cine va fi trimis la duel? Și cum va influența revenirea Deliei echilibrul de forțe?

Răspunsurile vor veni în doar câteva ore, de la 20:30, la PRO TV. Iar duelul de eliminare, în noua formulă cu două echipe, promite răsturnări de situație neașteptate.