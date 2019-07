Rasturnare de situatie in cazul lui Bale? Zidane a surprins pe toata lumea cu ultima declaratie

Bale ar putea juca ultimul sau meci in tricoul Realului.

Antrenorul celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane, a dat un raspuns sec in privinta lui situatiei lui Gareth Bale.

Intrebat de acest subiect inaintea partidei amicale cu Atletico de diseara, Zidane a raspuns: "Este aici, se antreneaza. Va fi la antrenament mai tarziu iar maine avem meci, cam atat. Este aici alaturi de noi".

Mesaj pentru Asensio

Zidane a vorbit mult mai mult despre situatia lui Marco Asensio, cel care nu va mai juca in 2019 dupa o ruptura de ligamente. "Cred ca jucatorii si-au exprimat afectiunea de care avea nevoie. Au existat momente bune in meci (vs Arsenal) dar, la final, asta conteaza mult mai putin in comparatie cu ce s-a intamplat cu Marco.



Suntem dezamagiti, raniti de accidentarea lui Marco. Credeti ca ma gandesc la asta, in acest moment? La cine il va inlocui pe Marco? Avem inca un meci si o sa gestionam situatia. Vom merge apoi acasa si vedem ce se va intampla" a mai spus Zidane.