„Toate suntem concentrate, pe când Emma luptă cu zâmbetul pe buze!” Ana Bogdan vs. Emma Răducanu, în optimi la Cluj

Seria meciurilor fascinante pentru fanii români ai tenisului nu încetează să intrige la Transylvania Open. Dincolo de duelurile 100% românești din primul tur, disputate între Irina Bara și Irina Begu, respectiv Simona Halep și Gabriela Ruse, faza optimilor de finală propune prima întâlnire directă între Ana Bogdan și Emma Răducanu.

Ana Bogdan (28 de ani, 106 WTA) încheie un an solid, în care a jucat tur trei la Roland Garros și a fost prezentă pe tablourile principale ale celor patru turnee de mare șlem.

De partea opusă, Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a bifat prima sa victorie în circuitul WTA la Cluj-Napoca, dar după ce a bifat deja o optime de finală la Wimbledon și titlul de campioană la US Open, în acest sezon al debuturilor pentru cariera sa.



La finalul victoriei cu Ivana Jorovic, din primul tur, scor 7-6, 6-4, Ana Bogdan declara următoarele, prefațând potențialul duel cu Emma Răducanu: „Pentru mine ar fi o onoare să joc cu Emma. Este o campioană tânără, frumoasă, deșteaptă și foarte simpatică. Cred că am învățat de la ea când am urmărit meciurile ei la US Open pentru că avea o anumită energie. Și energia aia inocentă, o energie de copil, n-am mai întâlnit-o la alte jucătoare.

Toate suntem concentrate, focusate să ne luptăm pe teren. Ea o făcea în alt mod, cu zâmbetul pe buze. Și acest lucru l-am admirat și mi-aș dori să fim cât mai multe așa, cu zâmbetul pe buze în timpul meciurilor,” a spus Ana Bogdan despre campioana de la US Open.

„O cunosc pe Ana Bogdan în afara terenului, am vorbit puțin și e foarte prietenoasă, dar nu am jucat niciodată contra ei. E o jucătoare grozavă, dar nu am urmărit-o prea mult încă,” a fost răspunsul Emmei Răducanu.

"Vorbeam despre Formula 1, ambele suntem fane ale lui Daniel Ricciardo,” a adăugat Ana Bogdan, surprinzând pasiunea pe care o împărtășește cu sportiva britanică.

