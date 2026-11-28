Patru succese, două rezultate de egalitate și două înfrângeri (1-3 cu UTA, 0-1 cu Corvinul) este palmaresul înregistrat de bucureșteni în sezonul curent din postura de gazde.

Ciucanii au pierdut șapte dintre cele opt deplasări din campionatul actual, singurul punct scos pe teren advers fiind cel de la Galați, 1-1 cu Oțelul (16 octombrie 2026).

Statistică uluitoare: doar Csikszereda este mai slabă decât FCSB

Numai 19 % dintre șuturile expediate de FCSB pe spațiul porții adverse s-au transformat în goluri (20 din 105 șuturi pe poartă), un procent mai slab înregistrând doar FK Csikszereda (15,8 %).

Gruparea din Miercurea Ciuc are cea mai mică medie a posesiei din campionat, doar 41,6 %, capitol la care FCSB se clasează pe trei (57,3 %).

FCSB și FK Csikszereda s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de patru ori, de două ori s-au impus roș-albaștrii, un joc a fost câștigat de gruparea din Miercurea Ciuc, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Prima dispută a avut loc pe 14 septembrie 2025, FK Csikszereda - FCSB 1-1.

Cea mai recentă întâlnire din Superligă s-a consemnat pe 26 iulie 2026, FK Csikszereda - FCSB 0-2, goluri marcate de Risto Radunovic și Dennis Politic. Info: LPF