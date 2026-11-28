FCSB a rezolvat partida cu ultima clasată încă din prima repriză. Joyskim Dawa și Denis Drăguș au marcat înainte de pauză, iar formația roș-albastru nu a mai forțat în actul secund.

Ofri Arad, scos după 32 de minute în FCSB - Csikszreda. Reghecampf a țipat la israelian

La pauză, Laurențiu Reghecampf a făcut și două schimbări, David Miculescu și Joao Paulo fiind înlocuiți de Juri Cisotti și Ofri Arad.

Ofri Arad a rezistat însă doar 32 de minute pe teren. Spre finalul meciului, Laurențiu Reghecampf a decis să îl înlocuiască pe mijlocașul israelian și să îl trimită în teren pe Aymen Boutoutaou.

Reghecampf nu a fost deloc mulțumit de prestația lui Arad, antrenorul fiind surprins cum țipă la jucătorul său, care se îndrepta spre ieșirea de pe teren. Cei doi nici măcar nu au dat mâna, iar fostul fotbalist de la Kairat Almaty s-a îndreptat foarte dezamăgit pe banca de rezerve.

Devine astfel tot mai clar că și Ofri Arad ar putea pleca de la FCSB în iarnă. Israelianul a fost deja criticat de Gigi Becali în ultimele săptămâni.