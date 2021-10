„Băi, dar nu puteți să vedeți și voi o minge?” Irina Begu, enervată la culme și eliminată în primul tur al Transylvania Open

Primul duel 100% românesc de la Transylvania Open, confruntarea dintre Irina Begu și Irina Bara s-a încheiat cu o câștigătoare-surpriză, la finalul a două ore și douăzeci și șapte de minute de joc.

După un prim set care a durat 70 de minute, încheiat favorabil în tiebreak pentru sportiva născută la Ștei, Irina Begu s-a mobilizat și a redus drastic numărul erorilor neforțate, administrându-i oponentei un eșec dureros în manșa secundă.

În setul decisiv, Irina Bara și-a utilizat energiile economisite în setul secund și a făcut diferența printr-un joc mai curajos, alternând eficient mingile înalte cu cele în care a imprimat top-spin și returnând, de-a lungul ultimului set, cât mai agresiv posibil.

Tactica aleasă a fost inspirată pentru Irina Bara, care va juca în optimile de finală contra Rebeccăi Peterson (99 WTA). Pentru această victorie prețioasă, Irina Bara va primi un cec în valoare de $3675 și 30 de puncte WTA.

The all Rou battle just that a battle! 1st set tiebreak, bagel in the 2nd, and then an all-out shootout in the 3rd. Congrats to Bara on the huge upset today. You could see she didn't give up after that 2nd set. Irina Bara defeated Irina Begu 7-6, 0-6, 6-4. #TO2021 pic.twitter.com/KF06SvACz1



Frustrarea ambelor jucătoare cu privire la precizia intervențiilor arbitrilor tușieri a fost evidentă, dar cu precădere dezamăgirea din primul set, când Irina Begu s-a simțit nedreptățită în mai multe rânduri.

Într-un moment critic al primului set, la scorul de 6-5, 30-egal, arbitra de scaun a intervenit la o minge care a aterizat în teren, dar tușierul a considerat-o „out”, forțând rejucarea punctului.

„Băi, dar nu puteți să vedeți și voi o minge? O minge, măi?”, le-a transmis Irina Begu arbitrilor de linie, strigând, într-un ton disperat.

Irina Bara: "I knew it was going to be a difficult game, she's an experienced player. But I had nothing to lose, I felt good on court. In general, I feel good here in Cluj"

Irina wins the first ???????? encounter at #TO2021. pic.twitter.com/P1FETTotHl