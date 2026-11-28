Partida Inter - Genoa, din runda a 13-a din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Inter vine după victoria 2-0 cu Stuttgart din Champions League și după remiza din runda trecută de Serie A cu Atalanta, scor 4-4.

„Nerazzurrii” se află pe locul trei în campionat cu 29 de puncte după 12 etape și se află la trei „lungimi” de liderul Lazio.

De cealaltă parte, Genoa se află pe locul 10 și are 16 puncte. Echipa la care Dan Șucu este acționar majoritar vine după victoria 2-0 din etapa trecută se Serie A.