Partida Inter - Genoa, din runda a 13-a din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Inter - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45! Cristi Chivu vs Dan Șucu, duel românesc în Serie A
Inter - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45.
Inter vine după victoria 2-0 cu Stuttgart din Champions League și după remiza din runda trecută de Serie A cu Atalanta, scor 4-4.
„Nerazzurrii” se află pe locul trei în campionat cu 29 de puncte după 12 etape și se află la trei „lungimi” de liderul Lazio.
De cealaltă parte, Genoa se află pe locul 10 și are 16 puncte. Echipa la care Dan Șucu este acționar majoritar vine după victoria 2-0 din etapa trecută se Serie A.
Probleme pentru Cristi Chivu! Vestea pe care antrenorul român nu voia să o audă
Vineri, Inter, al cărei antrenor este Cristian Chivu, a oferit informaţii despre starea lui Bastoni, după ce internaţionalul italian, în vârstă de 27 de ani, a fost nevoit să părăsească terenul în prima repriză a meciului de miercuri din Liga Campionilor cu VfB Stuttgart.
"Alessandro Bastoni a efectuat în această dimineaţă investigaţii clinice şi de diagnostic la Institutul Humanitas din Rozzano. Analizele au evidenţiat o întindere la nivelul cvadricepsului stâng", a indicat campioana din Serie A.
Potrivit mai multor surse din Italia, inclusiv Sky Sport Italia, Bastoni va fi indisponibil pentru cel puţin trei săptămâni.
Ultimul meci din Serie A în acest an va avea loc pe 18 decembrie, când "nerazzurri" vor juca pe terenul lui Lecce.
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