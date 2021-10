Irina Bara nu glumește la Transylvania Open. Secretul victoriei cu Begu și cine o așteaptă în faza următoarea

Irina Bara a afirmat, marţi, la finalul partidei câştigate în faţa Irinei Begu, din prima rundă a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), că se aştepta la o partidă dificilă având în vedere experienţa şi meciurile bune reuşite de adversara sa în acest sezon.

"Este o senzaţie nemaipomenită să joci în România, acasă, ar fi fost mai bine dacă am fi avut şi spectatori, dar ne descurcăm în condiţiile de faţă. Ştiam că va fi greu să joc împotriva Irinei Begu, pentru că este o jucătoare cu multă experienţă, clasamentul o dovedeşte.



A avut rezultate foarte bune în ultimul timp şi mă aşteptăm la un meci greu. În setul doi cred că nu am fost atentă la început şi ea şi-a ridicat nivelul.

Am încercat să fiu mai agresivă, dar nu am reuşit. Am ştiut însă că în decisiv trebuia să fiu mai agresivă, să iau iniţiativa", a declarat Bara, la DigiSport.

Referitor la adversara sa din următorul tur al Transylvania Open, suedeza Rebecca Peterson, Bara a afirmat că o cunoaşte şi că speră că va avea un nivel al jocului la fel de ridicat: "De obicei nu mă uit pe tablou, mă uit după ce câştig. O cunosc, cred că suntem aceeaşi generaţie, ne-am mai întâlnit de câteva ori la juniori. Şi la echipe chiar. Sper să reuşesc să am un nivel la fel de bun ca astăzi (n.r.: - marți), poate chiar mai bun".

Irina Bara a învins-o pe Irina Begu, cu 7-6 (2), 0-6, 6-4, marţi, într-un duel integral românesc din prima rundă a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, care e găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca.