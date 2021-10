Spectacol, victorie și iar spectacol! Jaqueline Cristian, discurs minunat după triumful de la Transylvania Open

Jaqueline Cristian, care s-a impus, marţi seara, în meciul cu slovena Kaja Juvan (3-6, 7-6, 7-6) din prima rundă a turneului Transylvania Open, după ce a salvat două mingi de meci în tiebreak-ul setului 2, a declarat că se bucură că a rămas liniştită şi a crezut în şansa ei până la capăt.

Jaqueline Cristian, calmă și eficace

"La finalul setului 2 nu m-am gândit la scor, e groaznic să faci asta... M-am gândit doar să mă bucur până la ultima minge, pentru că sunt acasă, mai ales la Cluj, un loc foarte special pentru mine. Atunci am zis să lupt până la ultima minge şi mi-a ieşit.



Am rămas calmă până în ultimul moment pentru că ştiam că ea (n.r. - Kaja Juvan) e o jucătoare foarte bună. Mă aşteptam să fie o bătălie serioasă cu ea. La o întâlnire precedentă tot aşa am terminat cu un tiebreak, doar că atunci a fost în două seturi meciul. Cel mai mult mă bucur că azi am rămas liniştită şi am crezut în şansa mea până la capăt", a spus Cristian, la postul digisport 2.

Jucătoarea română se aşteaptă la un nou meci dificil în turul doi. "Ajla Tomljanovic este o altă jucătoare foarte bună, chiar am făcut un antrenament cu ea acum trei zile. Are un nivel foarte bun şi mie îmi place să joc împotriva jucătoarelor clasate mai bine pentru că atunci îmi ridic şi eu nivelul. Cred că o să fie o luptă bună", a precizat ea.

Referitor la faptul că a intrat în sală îmbrăcată cu o pelerină asemănătoare celei purtate de contele Dracula, Jaqueline Cristian a afirmat: "A fost ideea antrenorului, ca să fiu sinceră. Fiind tema turneului Transylvania Open, toate fetele sunt entuziasmate de ideea asta şi am zis să fiu originală. Eu am luat pelerina, dinţii îi are antrenorul. Aşa a venit ideea".

Jaqueline Cristian (23 ani, 105 WTA) a reuşit să se impună după aproape trei ore de joc (2 h 46 min), salvând două mingi de meci în tiebreak-ul setului al doilea. Agerpres