Andreea Prisăcariu, apariție electrică la Transylvania Open: cum și-a făcut intrarea pe terenul de joc

Andreea Prisăcariu a pierdut primul meci jucat vreodată pe tabloul principal al unei competiții WTA. Sportiva în vârstă de 21 de ani, număr 342 mondial a fost învinsă de Lesia Tsurenko (32 de ani, 127 WTA), scor 7-5, 6-2 în primul tur al Openului Transilvaniei.

Sportiva legitimată la Clubul Sportiv Dinamo București și-a făcut apariția pe teren într-un stil electric, purtând un echipament sportiv care a atras privirile telespectatorilor.

I am really looking forward to this one. Andreea Prisacariu is making her WTA main draw debut, and at home in Romania! I think she is a very talented younger player who we will see more of in the future. She takes the court now to face Lesia Tsurenko.#TO2021 pic.twitter.com/MF8F9gQDr0