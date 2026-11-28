Partida FCSB - Csikszereda, din runda a 17-a din Superliga, se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

FCSB conduce cu 2-0 la momentul redactării acestui articol, după ce au marcat Dawa (39') și Drăguș (45+2').

FCSB nu a primit penalty la o fază la care Cisotti a fost secerat în careu

Mate Odor a avut o intervenție imprudentă în careu, după ce Juri Cisotti a reușit să îi ia fața și să ciupească mingea .

Cu toate că a părut că mijlocașul italian a fost secerat în careul lui Ciskszereda, arbitrul Adrian Cojocaru a considerat că nu este destul pentru a acorda lovitură de la 11 metri, iar arbitrul din camera VAR i-a dat dreptate.

Protestele jucătorilor de la FCSB nu l-au făcut pe central să își schimbe decizia și jocul a continuat.