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”Panti” spune că a fost vorba doar de o ”ciupitură” și nu înțelege cum i s-a învinețit ochiul atât de tare. Așa cum era de așteptat, glumele la adresa sa au curs în studio-ul emisiunii

”Încercați să nu puneți cadrul pe mine (n.r. râde)”, a spus Costel Pantilimon la PlayOnSport.

”Asta se întâmplă când te bagi unde nu știi! Ce cauți, mă, tu cu padel-ul?”, a răspuns ironic Robert Niță.

Costel Pantilimon a continuat: ”Am încercat să fiu creativ! Eu am scăpat ieftin, cu o singură copcă! Am înțeles că Marica are vreo șase! E ciudat, pentru că nu e o lovitură, a fost doar o ciupitură și mi s-a făcut foarte....”

A venit încă o replică din partea lui Niță: ”Știi cum se spune, ești mai rău de carne”, dar Pantilimon nu s-a lăsat: ”Da, sau circulă sângele mai bine la mine?”.

Robert Niță a adăugat: ”Până ajunge până acolo sus ce bine o fi. Eh, e învățătură de minte. Eu de ce am evitat să jucăm? Dacă te prind la padel, vii vânăt din cap până în picioare”.

Replicile celor doi au continuat, iar Costel Pantilimon i-a lansat o provocare în direct lui Robert Niță: ”Joc cu Lobi, iar tu ia-ți pe cine vrei, ia-l pe Marica!”.

Bogdan Lobonț nu a scăpat ocazia să îl ironizeze și el pe Pantilimon: ”Dacă jucăm noi doi, la cum ai jucat tu, eu trebuie să joc cu cască”.