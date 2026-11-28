Fostul portar de la Manchester City s-a accidentat la padel, unde i-a fost adversar chiar lui Ciprian Marica.
VIDEO EXCLUSIV Costel Pantilimon a apărut cu ochiul vânăt la PlayOnSport! Explicația, total neașteptată: ”Marica are vreo șase copci!”
Costel Pantilimon a apărut cu ochiul vânăt la emisiunea PlayOnSport de pe VOYO SPORT 1.
”Panti” spune că a fost vorba doar de o ”ciupitură” și nu înțelege cum i s-a învinețit ochiul atât de tare. Așa cum era de așteptat, glumele la adresa sa au curs în studio-ul emisiunii
”Încercați să nu puneți cadrul pe mine (n.r. râde)”, a spus Costel Pantilimon la PlayOnSport.
”Asta se întâmplă când te bagi unde nu știi! Ce cauți, mă, tu cu padel-ul?”, a răspuns ironic Robert Niță.
Costel Pantilimon a continuat: ”Am încercat să fiu creativ! Eu am scăpat ieftin, cu o singură copcă! Am înțeles că Marica are vreo șase! E ciudat, pentru că nu e o lovitură, a fost doar o ciupitură și mi s-a făcut foarte....”
A venit încă o replică din partea lui Niță: ”Știi cum se spune, ești mai rău de carne”, dar Pantilimon nu s-a lăsat: ”Da, sau circulă sângele mai bine la mine?”.
Robert Niță a adăugat: ”Până ajunge până acolo sus ce bine o fi. Eh, e învățătură de minte. Eu de ce am evitat să jucăm? Dacă te prind la padel, vii vânăt din cap până în picioare”.
Replicile celor doi au continuat, iar Costel Pantilimon i-a lansat o provocare în direct lui Robert Niță: ”Joc cu Lobi, iar tu ia-ți pe cine vrei, ia-l pe Marica!”.
Bogdan Lobonț nu a scăpat ocazia să îl ironizeze și el pe Pantilimon: ”Dacă jucăm noi doi, la cum ai jucat tu, eu trebuie să joc cu cască”.
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