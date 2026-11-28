Marius Șumudică, după FC Voluntari - CFR Cluj 0-0: "Luptă surdă!"

Într-un meci jucat pe zăpadă, FC Voluntari și CFR Cluj și-au împărțit punctele. Marius Șumudică este de părere că rezultatul a fost unul echitabil, iar antrenorul a adus din nou în discuție improvizațiile din echipa sa.

"Nu poți juca pe vremea asta. Numai lupta a contat. Când portarul voia să degajeze, mingea se întorcea ca bumerangul. Luptă surdă! Au avut și ei niște ocazii destul de mari, am avut și noi ocazia lui Drazic, când a scos portarul incredibil. Un rezultat echitabil. Mă bucur că nu pierdem de 5 etape.

Și azi mi-au lipsit cei mai buni jucători U21 ai mei - Șfaiț și Biliboc. Mai lipsesc și Păun, Renato. Am jucat cu Simao și Braun fundași centrali, am improvizat. E un punct muncit, felicit jucătorii", a spus Șumudică.

Marius Șumudică: "Dacă totul va fi OK, voi continua până la vară. Jucătorii m-au făcut să rămân"

Ulterior, Șumudică a anunțat că va rămâne la CFR Cluj până la finalul acestui an, iar în iarnă va avea o discuție cu conducerea în urma căreia va stabili dacă va continua până la sfârșitul sezonului. În cazul în care echipa va fi depunctată, antrenorul a lăsat de înțeles că va pleca.

Tehnicianul a explicat că jucătorii săi l-au întors recent din drum, când era gata să demisioneze.

"Dacă totul va fi OK, voi continua până la vară, așa cum am spus. Va trebui să avem o discuție. Jucătorii m-au făcut să rămân. N-am nicio problemă cu clubul. Investitorul este unul OK, a băgat zeci de milioane în acest club. Cei care conduc acum au preluat clubul cum l-au preluat, dar își fac treaba și nu am ce să le reproșez. Nu a fost niciun conflict sau ceva de genul ăsta. Au fost doar niște probleme personale pe care trebuie să le rezolv. Nu o să dezvălui. Însă a fost o noapte în care îmi veneau mesaje nonstop de la jucători, m-am trezit cu o inimioară pe tablă la mine și au înscris 'Șumudică, nu ne lăsa!'. Pe mine, lucrurile astea mă mișcă foarte mult. Am zis că până în iarnă vreau să rămân alături de ei. Suporterii m-au sunat, nu știu de unde au luat numărul.

Lucrurile astea m-au făcut să continui. În iarnă, vom avea o discuție. Vreau să văd și eu care este strategia clubului. Dacă vom fi depunctați, dacă nu vom fi depunctați. Vedeți în ce condiții am jucat azi? Oamenii ăștia au câștigat punctele pe teren. Suntem pe locul pe care suntem datorită a ceea ce fac ei. Pentru mine, jucătorii de la CFR sunt eroi în condițiile în care au plecat 19 jucători față de anul trecut. Ei țin trena, suntem la mijlocul clasamentului. Dacă vine cineva și îți ia punctele din pix, te doare. Dacă este regulamentar, asta este, eu nu pot răspunde de greșelile din trecut.

Am găsit o inimioară și o ciocălățică în formă de brăduleț. Serios vorbesc! Și mi-au scris: 'I love you, Șumi! You must stay with us". Până să ajung la discuția cu conducerea, am terminat brădulețul cu ciocolată. Mi-a fost puțin rău pe stomacul gol, dar asta e", a mai spus Șumudică.