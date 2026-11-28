Prima ligă din Belarus e o întrecere fotbalistică ca și inexistentă, din punct de vedere al mediatizării în lume. Astăzi însă, ultima etapă a ajuns în prim-plan. Din două motive.

În primul rând, înainte de runda care a decis campioana, trei echipe erau în lupta pentru titlu. ML Vitebsk, Isloch și Dinamo Minsk erau despărțite de un punct, la vârful ierarhiei! Și toate au jucat în deplasare. Campioana en-titre, ML Vitebsk, a câștigat și și-a păstrat titlul, făcând victoria obținută de Dinamo Minsk inutilă.

În schimb, a treia formație care viza locul 1, Isloch, a înregistrat o remiză. Iar acest egal, nu doar că a anulat șansele oaspeților la titlu, dar a însemnat un dezastru istoric și pentru gazde!

BATE Borisov, de la marile victorii în Champions League, la prima retrogradare

Încheiată cu scorul de 1-1, partida BATE Borisov – Isloch a condamnat echipa gazdă la retrogradare. BATE Borisov a condus după un autogol venit, în minutul 77. Dar a fost egalată, în minutul 89. Dacă și-ar fi menținut avantajul și ar fi luat toate punctele, BATE Borisov ar fi încheiat campionatul cu 27 de puncte și ar fi scăpat de la retrogradare datorită unui golaveraj superior, comparativ cu contracandidatele la „supraviețuire“. Așa însă, după 1-1 cu Isloch, BATE Borisov a terminat campionatul pe locul 15 din 16 și a luat drumul ligii secunde.

E prima retrogradare pentru BATE Borisov, cel mai de succes club din istoria recentă a fotbalului din Belarus. Între 2006 și 2018, acest club a cucerit un total de 15 titluri, dintre care 13 la ediții succesive de campionat. De asemenea, BATE Borisov a jucat de cinci ori, în grupele Champions League, învingând echipe precum Bayern Munchen, Arsenal și AS Roma.

În sezonul 2007-2008, BATE Borisov a întâlnit FCSB, în turul III preliminar al Ligii Campionilor. Pe 15 august 2007, în prima manșă a acestei duble, BATE Borisov – FCSB s-a terminat la egalitate: 2-2. În retur, pe 29 august 2007, FCSB a tranșat calificarea, câștigând cu 2-0.