„Spuneți-mi, mai joc cu rusoaice?” Simona Halep i-a făcut pe ruși să râdă, imediat după ce le-a eliminat favorita 

Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului WTA 500 de la Moscova, mulțumită unei prestații solide în meciul cu Veronika Kudermetova, încheiat în două seturi, scor 6-1, 7-6.

Ajutată de Adrian Marcu din tribune, Simona Halep s-a bucurat că a reușit să încheie meciul în două seturi, în ciuda unei provocări serioase, lansate de Veronika Kudermetova în setul secund.

„A fost o bătălie dificilă. Poate că am făcut câteva greșeli ușoare și, de aceea, mi-a fost dificil să închei meciul în două seturi. A trebuit să rămân concentrată până la capăt, întrucât Kudermetova și-a ridicat mult nivelul de joc în setul al doilea,” a declarat Simona Halep în interviul oferit pe teren, imediat după terminarea duelului.

Apreciind prezența spectatorilor în tribune, Simona Halep le-a mulțumit rușilor pentru susținerea acordată, în contextul în care a înfruntat o reprezentantă de-ale gazdelor. „Vreau să mulțumesc publicului pentru prezență. Spectatorii au fost corecți față de mine, m-au sprijinit și pe mine și sper ca în meciul următor să joc un tenis bun. Spuneți-mi, mai joc cu o altă rusoaică în următorul tur?”, a mai spus Simona Halep, punând întrebarea la capătul primelor două tururi, în care a eliminat două sportive din Rusia, anume Anastasia Potapova (68 WTA) și Veronika Kudermetova (32 WTA).

Pentru cele două succese reușite pe tabloul principal în capitala Rusiei, Simona Halep va încasa un cec în valoare de €19,858 și 100 de puncte WTA. În clasamentul WTA LIVE, sportiva din România a urcat o poziție, depășind-o pe Elena Rybakina și ocupând în acest moment locul 18 mondial.

