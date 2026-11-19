Conducerea „Los Blancos” caută să își securizeze serviciile fotbaliștilor care au dat cel mai bun randament în sezonul curent. Real Madrid a rezolvat ieri prelungirea contractului lui Arda Guler, iar acum încearcă să dea o nouă lovitură.

Real Madrid vrea prelungirea cu Jude Bellingham

Vicecampioana Spaniei își propune să îl convingă și pe Jude Bellingham să semneze prelungirea angajamentului.

Președintele Florentino Perez este dispus să îi ofere lui Bellingham, unul dintre favoriții săi, un salariu săptămânal de 575.000 de euro, dublu față de cât primește în prezent, potrivit AS.

O astfel de sumă i-ar îndeplini englezului prima condiție de a continua pe Santiago Bernabeu, deoarece ar avea un salariu egal cu cel al lui Vinicius.

Jude Bellingham își dorește, de asemenea, să i se garanteze un proiect sportiv care să o readucă pe Real Madrid pe drumul câștigării trofeelor.

Bellingham, un fotbalist crucial pentru „Los Blancos”

Contractul mijlocașului ofensiv cu clubul din capitala Spaniei urmează să expire pe 30 iunie 2029.

Din iulie 2023, de când Real Madrid a plătit către Borussia Dortmund 127 de milioane de euro, Bellingham a devenit un jucător esențial pentru „Los Blancos”. A strâns 156 de meciuri oficiale, în care a marcat 51 de goluri și a oferit 37 de pase decisive.

Jude Bellingham a câștigat alături de Real Madrid cinci trofee, toate în 2024: La Liga, Supercupa Spaniei, Champions League, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.

Prin stilul său de joc, Bellingham a devenit unul dintre favoriții fanilor Realului. Pe lângă goluri și pase decisive, englezul se remarcă prin dribling și combativitate.