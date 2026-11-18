Polonezul Lukasz Szukala (42 de ani) va fi cel care va ocupa postul de director sportiv în cadrul clubului, post lăsat liber după ce Florin Cernat a fost dat afară.

Raul Rusescu (38 de ani) va fi șeful academiei FCSB, dar se va ocupa și de echipa a doua a clubului. La o zi după prezentarea oficială, fostul atacant a dezvăluit ce se va întâmpla în următoarea perioadă la echipă.

Raul Rusescu a făcut anunțul: departament de scouting la FCSB!

După mișcările la nivel administrativ, FCSB ar urma să înființeze și un departament de scouting. Recent, Gigi Becali a dezvăluit că este tentat să facă acest lucru, dar se pare că acum lucrurile vor fi puse în mișcare.

„(n.r. - Dacă FCSB va înființa un departament de scouting) Absolut. Se vor întâmpla lucruri. La prima echipă va fi viziunea și modul de lucru al lui Lukasz. La academie mă voi implica eu. Împreună ne gândim la anumite lucruri pe termen lung”, a spus Rusescu, potrivit GSP.ro.

Laurențiu Reghecampf: ”Dacă dorința lui MM este să nu mai discutăm despre el, nu vom mai discuta!”

După ce Reghecampf a transmis că, în opinia sa, plecarea lui MM Stoica este doar temporară, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că antrenorul roș-albaștrilor nu are de unde să știe care este situația sa în contextul în care cei doi nu au discutat.

Reghecampf a lămurit declarațiile pe care le-a oferit inițial și a spus că a fost vorba doar despre opinia sa. Totuși, antrenorul roș-albaștrilor s-a simțit vizat și a acuzat că anumiți reporteri prezenți la conferința de presă au niște polițe de plătit.

”Nu am auzit! E adevărat, eu nu am vorbit cu MM, am și spus lucrul ăsta. Dacă dorința lui este de a nu mai vorbi despre el, nu vom mai discuta despre el. Eu nu am discutat, mi-am spus doar o părere personală, nu am discutat despre MM, eu am spus ce simt eu ca om, ca prieten. Am spus că pentru mine este tot aici. Este părerea mea. Ce s-a scris după nu mai este părerea mea. Știu că foarte mulți aveți note de plată, dar nu cred că este cazul”, a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.