Niciun turneu ușor în 2021 pentru Simona Halep: traseul virtual în Cupa Kremlinului. Cu cine va juca în primul tur

Simona Halep a aflat numele primei oponente pe care o va înfrunta în Cupa Kremlinului, denumirea competiției WTA 500 de la Moscova. În runda inaugurală, jucătoarea din România își va măsura forțele cu o tânără speranță a tenisului rusesc, Anastasia Potapova (20 de ani, 77 WTA).

Potapova este dublă finalistă în circuitul WTA, pierzând cele două ultime acte la Tashkent și Moscova, în urmă cu trei ani.

Traseul virtual al Simonei Halep la Moscova

Tur 1: Anastasia Potapova (77 WTA)

Tur 2: Veronika Kudermetova (31 WTA)

Sferturi: Maria Sakkari (9 WTA)

Semifinale: Aryna Sabalenka (2 WTA)

Finală: Garbine Muguruza (6 WTA)

În caz de victorie, Simona Halep va juca în a doua rundă competițională contra unei alte rusoaice, dar mai redutabile datorită experienței și formei din acest an. Veronika Kudermetova (24 de ani, 31 WTA) are prima șansă în primul tur, în care va juca împotriva unei tenismene din calificări, prin urmare are cele mai mari șanse de a fi a doua adversară a Simonei Halep în turul 2.

Dacă va depăși primele două tururi, Simona Halep ar putea juca în sferturi contra Mariei Sakkari (9 WTA, 26 de ani) sau Dayanei Yastremska (75 WTA, 21 de ani).

În semifinale, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur sau Ekaterina Alexandrova ar putea fi potențiala oponentă a Simonei Halep, iar în finală, Garbine Muguruza, jucătoarea care a primit un wildcard pe tabloul principal al Openului Transilvaniei.

Turneul WTA 500 de la Moscova se joacă în săptămână 17-24 octombrie. Sâmbătă, 16 octombrie, Irina Bara a învins-o pe Natalia Nikhlyantseva, scor 6-2, 6-4 și s-a calificat în finala calificărilor, unde se va duela cu Qinwen Zheng (158 WTA) pentru un loc pe tabloul principal.