Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) a început ediția 2026 a Turneului Campionilor prin două succese în minimum de seturi, conturate împotriva americanului Frances Tiafoe, respectiv rusului Daniil Medvedev.

Câte 69 de minute a stat pe teren jucătorul din Murcia, în primele două etape, în care a demonstrat că este cel mai în formă tenismen al competiției din Piemont.

Carlos Alcaraz află azi dacă mai poate continua Turneul Campionilor

În ciuda unui start fulminant, care îi permitea lui Carlos Alcaraz să viseze la primul trofeu al carierei, în Turneul Campionilor, calculele hârtiei ar putea fi schimbate și răsturnate, la nici 24 de ore de la scorul de 6-2, 6-4, semnat contra lui Medvedev.

Joi, 19 noiembrie, cu o zi înaintea ultimului meci programat în faza grupei - împotriva italianului Flavio Cobolli, duel pe care l-ar putea consuma în postura de tenismen deja calificat în semifinalele întrecerii - Carlos Alcaraz se va supune unui RMN, în urma unor dureri acuzate la genunchi.

Alcaraz, în plină formă, în primele două meciuri jucate la Torino, în acest an

Abandonul din turneu este una dintre variantele deja luate în considerare de tenismenul spaniol, care a absentat din circuit timp de patru luni și jumătate, de-a lungul acestui an.

MARCA notează că Alcaraz ar putea decide retragerea din Turneul Campionilor și o absență de ultim moment la turneul final al Cupei Davis, programat săptămâna viitoare, după încheierea întrecerii din nordul Italiei.