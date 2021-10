Wildcard-ul care schimbă întregul turneu! Garbine Muguruza vine la Cluj-Napoca să-i strice planurile Simonei Halep

Garbine Muguruza (28 de ani, 6 WTA) a primit un wildcard pe tabloul principal al Transylvania Open, al doilea turneu WTA de calibru 250 organizat în acest an la Cluj-Napoca.

„Hey, ce faci?” a spus spanioloaica în română, după care a continuat în engleză, anunțându-și prezența în Transilvania pentru competiția care îi poate garanta prezența la Turneul Campioanelor. Garbine Muguruza o conduce pe Simona Halep cu 4-3 la scorul întâlnirilor directe.



„Sunt foarte fericită că pot veni din nou în România, de această dată la Cluj-Napoca pentru a juca la Transylvania Open. Vă mulțumesc foarte mult pentru wildcard și invitație. Abia aștept să vin!” a adăugat Garbine Muguruza într-un videoclip postat pe Tik Tok.

În vară, Garbine Muguruza și-a vizitat una dintre cele mai bune prietene în România, prilej cu care a vizitat Castelul Bran, Parcul Național Piatra Craiului și orașul Constanța.

Printre jucătoarele confirmate pe tabloul principal al Transylvania Open se află Simona Halep, Irina Begu, Jaqueline Cristian, Garbine Muguruza, Elise Mertens, Emma Răducanu, Ekaterina Alexandrova, Andrea Petkovic, Ajla Tomljanovic, Paula Badosa și Veronika Kudermetova.

Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, fixat pentru săptămâna 25-31 octombrie se va desfășura pe suprafață hard indoor, în Arena BT.

