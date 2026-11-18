Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat al doilea transfer la echipa sa în cursul zilei de miercuri, 18 noiembrie.

Gigi Becali face transfer după transfer la FCSB

După ce a confirmat că în această seară va semna cu vârful moldovean Petru Popescu (24 de ani) de la Petrocub, pentru care va plăti 250.000 de euro, latifundiarul a transmis că va mai face încă o mutare asemănătoare: „Mai aduc încă un atacant!”.

Mai mult decât atât, omul de afaceri a comunicat că FCSB a început să se folosească de inteligența artificială în efectuarea transferurilor. Becali a spus că Raul Rusescu și Lukasz Szukala l-au analizat pe Petru Popescu ajutorul AI.

Revoluția la FCSB, confirmată de Becali

„Am rămas surprins pentru că eu nu știam. Știți că v-am zis într-unul dintre interviurile mele că poate nu mai pot. Am îmbătrânit și eu în gândire. Gândirea mea a rămas puțin înapoiată, puțin primitivă. Acum ce să fac? Știți că am zis că poate nu mai sunt (n.r.- ce trebuie) și poate că mă retrag.

Acum lumea a avansat. Eu nu știam încă lucrurile astea. Acum am aflat și eu, mi-a spus Mirel: 'Băi, nașule, uite cutare și cutare'. Acum ăștia (n.r.- Szukala și Rusescu) îmi spun și altele. Eu spre rușinea mea nu știam, voi știați. Apeși pe aplicație, pui Rădoi, Szukala sau Bourceanu și vezi. Ei au pus și când mi-au spus de un jucător pe care l-au comparat au zis că e bun! 'Dacă poți să îl iei, ia-l' (n.r.- despre Petru Popescu).

Pei, de ce? 'Pei, l-am pus în comparație, avem aplicație cu AI, cu Nsimba, cu Assad', cu nu știu, toți ăia pe care îi au ei. În comparație cu toți, el e mai bun! Pe urmă spune AI-ul: locul doi, locul trei. Băi, eu asta nu am știut. Ca dovadă că s-a adeverit. Ceea ce nu știam să folosesc, eu am spus că există: tehnologia care m-a depășit pe mine și nici nu vreau să o învăț. Că nu vreau!”, a declarat Gigi Becali.

După 15 etape parcurse din Superligă, FCSB ocupă locul opt, cu 21 de puncte, la trei „lungimi” distanță de Farul Constanța (poziția a șasea).

Roș-albaștrii o vor înfrunta în deplasare pe FC Argeș după pauza internațională pe 22 noiembrie.