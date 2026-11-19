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Mihai Drăgușin, ”cel mai experimentat poloist din lotul care a reprezentat România la JO 2024”, și-a anunțat retragerea din cariera de jucător.

Portarul de Mondiale, Europene și Jocuri Olimpice al naționalei României pune astfel stop carierei sportive la vârsta de 42 de ani și se apucă de antrenorat - va pregăti portarii de la Steaua București.

Mihai Drăgușin, 11 titluri de campion, 14 Cupe ale României și 12 participări la turnee finale de Campionate Mondiale, Europene și Jocuri Olimpice

”🤽 POLO PE APĂ!

Mulțumim, Mihai Drăgușin!

❤💙 În startul meciului de marți seara, din Liga Campionilor, contra celor de la Ferencvaros Budapesta, Mihai Drăgușin, fostul portar al Stelei, a primit două plachete, pentru întreaga carieră, din partea Stelei și a Federației Române de Polo.

Un om care și-a dedicat o viață întreagă culorilor roș-albastre și clubului Steaua!

🏆 Mihai Drăgușin a câștigat 11 titluri de campion cu echipa noastră și 14 Cupe ale României. Are cinci participări la Campionatele Europene, tot cinci la Campionatele Mondiale și două prezențe la Jocurile Olimpice (Londra 2012 și Paris 2024) cu naționala României.

În spatele acestor performanțe stau ani de muncă, sacrificii, pasiune și devotament. Aripel, cum îl cunoaște toată lumea poloului, lasă în urmă o carieră impresionantă și o poveste care va rămâne în istoria clubului. Felicitări, Mihai, mult succes în noua carieră de antrenor!”, a postat Steaua București.

Mihai Drăgușin, interviu pentru Sport.ro: ”Nu știu dacă am un secret al longevității”

Într-un interviu pentru Sport.ro din decembrie 2024, Drăgușin mărturisea:

"Fac polo din noiembrie 1995, de aproape 30 de ani. La seniori am fost promovat în 2001. Cred că am vreo zece campionate câștigate și 11 sau 12 Cupe ale României, nu mai știu exact numărul trofeelor.

Cel mai mândru sunt de cele două prezențe la Jocurile Olimpice, pentru că nu sunt mulți poloiști în activitate care să fi participat la două asemenea competiții. Cred că mai sunt doar înainte de anii '90.

Nu știu dacă am un secret al longevității. Eu cred că sunt un profesionist și am încercat mereu să respect anumite reguli - de odihnă, de alimentație, de refacere. La peste 40 de ani, corpul meu se reface altfel decât la 20 sau 30 de ani. Am încercat să dau la fiecare antrenament tot ce am mai bun din mine și organismul m-a ajutat să rezistat atâta timp”.