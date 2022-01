Halep, atât de bună încât distruge relații?! :) Soțul-antrenor al Kudermetovei, taxat de soție după un gest incredibil

Veronika Kudermetova a pierdut în minim de seturi, scor 6-2, 6-3 finala turneului WTA Summer Set, jucată în compania Simonei Halep.

Căsătorită și antrenată de Sergei Demekhine, Veronika Kudermetova a avut o reacție intrigantă în discursul de învinsă ținut în timpul ceremoniei de premiere, în contextul în care soțul său a părăsit arena înainte ca festivitatea să se încheie.

„În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit să ne urmăriți, e o plăcere să joc în fața voastră. De asemenea, vreau să o felicit pe Simona pentru această săptămână foarte bună și încă un titlu. În final, vreau să-i mulțumesc antrenorului meu, care a plecat (râde). Mulțumesc pentru sprijinul acordat în această săptămână,” a declarat Veronika Kudermetova, notează GSP.

Relația dintre Veronika Kudermetova și antrenorul său a fost tensionată și de-a lungul partidei, în startul setului 2 rusoaica având un dialog aprins cu acesta.

Simona Halep și Veronika Kudermetova s-ar putea reîntâlni în cadrul Openului Australian, primul Grand Slam al anului urmând să înceapă luni, 17 ianuarie.

