LIVE 16:00 | Simona Halep joacă pentru un loc în optimile Cupei Kremlinului: premiile financiare ale turneului din Rusia

Simona Halep - Anastasia Potapova, nu mai devreme de ora 16:00

Confruntarea Simonei Halep cu Anastasia Potapova (20 de ani, 68 WTA) va începe imediat după încheierea duelului dintre Ekaterina Alexandrova și Ons Jabeur, programată să înceapă la ora 14:30.

Mizele turneului WTA 500 de la Moscova

Tur 1: €7,684, 1 punct WTA

Optimi: €12,772, 55 de puncte WTA

Sferturi: €19,858, 100 de puncte WTA

Semifinale: €29,795, 185 de puncte WTA

Finalistă: €41,854, 305 puncte WTA

Campioană: €58,378, 470 de puncte WTA

După Montreal, Cincinnati, US Open și Indian Wells, Simona Halep are șansa unui start de turneu mai facil, la Moscova. Spre deosebire de turneele din sezonul nord-american, oponenta Simonei Halep din prima rundă competițională a cupei Kremlinului are doar 20 de ani și se mândrește cu locul 64 WTA drept cea mai înaltă clasare de până în prezent.

Anastasia Potapova, dreptace care lovește backhand-ul cu două mâini, are o înălțime de 1,75 metri și un palmares de 21 de victorii și 21 de eșecuri în acest sezon. A jucat sferturi de finală la Nur-Sultan, competiție WTA 250 din Kazahstan, unde a învins-o pe Kristina Mladenovic și a câștigat set în fața Petrei Kvitova la Ostrava, dar forma de moment nu impresionează, din punctul de vedere al rezultatelor.

Simona Halep o conduce pe Anastasia Potapova cu 1-0 la meciurile directe



Suprafața preferată de Anastasia Potapova este hardul, unde are palmares pozitiv în acest sezon (16-14) și pe care a reușit marile performanțe ale carierei, titlurile WTA de dublu de la Lausanne și Moscova și finalele de simplu, pierdute la Moscova și Tashkent.

În turneele de mare șlem, turul 3 jucat la Australian Open în acest an este cea mai bună performanță atinsă de Anastasia Potapova.

Simona Halep și Anastasia Potapova s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA. Se întâmpla tocmai la începutul acestui sezon, în cadrul Gippsland Trophy, când românca se impunea în minim de seturi, scor 6-4, 6-4.

Bookmakerii o indică pe Simona Halep favorită clară în această partidă, alocându-i o cotă de 1,28 pentru calificarea în optimile de finală, însă partida ar putea fi echilibrată, în cazul în care Anastasia Potapova va avea o prestație solidă la serviciu, aspect al jocului care ar putea conta decisiv într-o partidă desfășurată în condiții de hard indoor.

În caz de victorie, Simona Halep va juca în optimile de finală contra Veronikăi Kudermetova (32 WTA) / Oksanei Selekhmeteva (238 WTA).

Traseul virtual al Simonei Halep la Moscova