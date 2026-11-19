Fereastra dedicată echipelor naționale din noiembrie l-a dus pe Assad Al-Hamlawi (26 de ani) în Irak, la Basra, acolo unde Palestina a participat într-un patrulater, alături de naționalele din Iran, Irak și Liban.
Titular în cele două partide ale reprezentativei arabe, vedeta Craiovei n-a găsit drumul spre gol. Palestina a fost învinsă, în primul meci, 0-2 cu Iranul, după care a remizat cu Liban, scor 0-0. În prima partidă, Al-Hamlawi a fost „invizibil“, deși a rămas pe teren 70 de minute. Explicația? Palestinienii aproape că nu și-au creat nicio ocazie de gol, în fața unei naționale care a părăsit Mondialul din 2026 fără înfrângere. În al doilea meci, cel cu Liban, Al-Hamlawi a avut două șuturi periculoase pe poartă, dar atât.
În acest moment, vârful de 1,88 de metri are o serie de patru meciuri, la echipa de club și la națională, fără gol marcat. Asta după ce, de la începutul lunii septembrie, Al-Hamlawi a fost pe val: 14 goluri în 14 partide!
Tatăl lui Al-Hamlawi: „Vrea să joace în Spania, Italia sau Franța“
Cu ocazia participării fiului său, la Basra Friendly Tournament din Irak, tatăl lui Al-Hamlawi a vorbit în presa arabă. Pentru că fiul său a devenit un fotbalist foarte mediatizat, după ce a acceptat să joace pentru naționala Palestinei. El era eligibil și pentru prima reprezentativă din Suedia. Assad Al-Hamlawi s-a născut și a crescut, la Helsingborg, dintr-un tată palestinian și o mamă suedeză.
Revenind la Ghassan Al-Hamlawi, acesta a dezvăluit că fiul său e dorit de cele mai importante echipe egiptene, însă prioritatea sa e să joace, în continuare, în Europa.
„Încă înainte de a semna cu Universitatea Craiova, Assad a fost abordat de Zamalek și de Al-Ahly Cairo. Dar clubul din România i-a oferit cele mai bune condiții. Acum, e sub contract cu această echipă până pe 30 iunie 2028. În ultimele săptămâni, băiatul meu a fost ofertat și de Pyramids din Egipt. Acum însă vrea să se concentreze doar asupra meciurilor pe care le are de jucat, la Craiova. Nu spun că nu l-ar interesa să joace în Egipt, dar prioritatea lui, în cazul plecării de la Craiova, e să ajungă la o echipă din Spania, Italia sau Franța“, a explicat Ghassan Al-Hamlawi în presa arabă.
Craiova cere o sumă imensă pentru Al-Hamlawi
Universitatea Craiova are șanse să-l vândă pe Assad Al-Hamlawi, în schimbul unei sume-record. În vara anului 2024, vârful de 1,88 de metri a fost adus la club, de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro. În vară, când formația din Bănie a fost abordată pentru transferul lui Al-Hamlawi, prețul fixat de club a fost în jur de 5 milioane de euro. Atacantul oltenilor e în vizorul unor grupări precum Getafe (Spania), Panathinaikos (Grecia), Al-Ahly Cairo și Pyramids (Egipt).