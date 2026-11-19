Fereastra dedicată echipelor naționale din noiembrie l-a dus pe Assad Al-Hamlawi (26 de ani) în Irak, la Basra, acolo unde Palestina a participat într-un patrulater, alături de naționalele din Iran, Irak și Liban.

Titular în cele două partide ale reprezentativei arabe, vedeta Craiovei n-a găsit drumul spre gol. Palestina a fost învinsă, în primul meci, 0-2 cu Iranul, după care a remizat cu Liban, scor 0-0. În prima partidă, Al-Hamlawi a fost „invizibil“, deși a rămas pe teren 70 de minute. Explicația? Palestinienii aproape că nu și-au creat nicio ocazie de gol, în fața unei naționale care a părăsit Mondialul din 2026 fără înfrângere. În al doilea meci, cel cu Liban, Al-Hamlawi a avut două șuturi periculoase pe poartă, dar atât.

În acest moment, vârful de 1,88 de metri are o serie de patru meciuri, la echipa de club și la națională, fără gol marcat. Asta după ce, de la începutul lunii septembrie, Al-Hamlawi a fost pe val: 14 goluri în 14 partide!

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