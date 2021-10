Simona Halep, duel de foc în sferturi la Moscova, cu o jucătoare calificată la Turneul Campioanelor: când se joacă meciul

Simona Halep - Maria Sakkari, vineri, nu mai devreme de ora 16:30

Simona Halep va juca în sferturile de finală ale întrecerii WTA 500 de la Moscova împotriva Mariei Sakkari (26 de ani, 7 WTA). Sportiva din Grecia a beneficiat de o retragere a Annei Kalinskaya în optimi și a reușit, oficial, calificarea în ediția 2021 a Turneului Campioanelor.

Curios pentru două jucătoare din top 20 WTA, confruntarea din Cupa Kremlinului va fi prima întâlnire directă între Simona Halep și Maria Sakkari.

În primele două tururi, Simona Halep le-a învins pe Anastasia Potapova și pe Veronika Kudermetova, în minim de seturi, scor 6-1, 6-4, respectiv 6-1, 7-6.

???????? @Simona_Halep ????#VTBKremlinCup QFs

The 2013 Champion defeats Kudermetova 6-1, 7-6 (4) to set up a bout with No.3 seed Maria Sakkari. pic.twitter.com/MRdk1QWRuQ