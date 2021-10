Simona Halep s-a vindecat complet după accidentare! „Nu mai am dureri, dar meciul cu Sakkari va fi o provocare enormă!”

Simona Halep adună victorii la rând pe tabloul principal al competiției WTA 500 de la Moscova, iar acest lucru înseamnă iminența unei partide extrem de complicate. În faza ultimelor opt jucătoare, sportiva din România se va duela pentru prima dată cu Maria Sakkari, prima grecoaică din istorie care a reușit calificarea la Turneul Campioanelor.

„Am văzut-o anul acesta, a evoluat foarte bine. Încrederea ei este foarte sus. Bineînțeles că va fi o provocare enormă pentru mine, dar nu am nimic de pierdut. Văd cât de bine pot să joc mâine și îmi doresc foarte mult să fac un meci foarte bun. Indiferent de rezultat, mă bucur că sunt sănătoasă și pot juca tenis la cel mai înalt nivel,” a prefațat Simona Halep partida din sferturile de finală, pe care o va disputa contra Mariei Sakkari (7 WTA), potrivit Eurosport.

Cu un joc de picioare la parametri înalți în meciul din optimi, din punctul de vedere al intensității, Simona Halep se declară vindecată complet după accidentare și optimistă în ceea ce privește capacitățile sale de efort.

„Nu a fost ușor de gestionat acest an, dar acum mă simt bine, mă simt din nou în ritm, pot să spun că am muncit destul de mult ca să ajung aici și corpul ține. Sunt destul de puternică, mă simt bine și, încet-încet, dacă joc mai mult, dacă o să am meciuri mai multe, o să-mi recapăt și ritmul pe care l-am avut înainte", a declarat Simona Halep în conferința de presă organizată după meciul câștigat în defavoarea Veronikăi Kudermetova, scor 6-1, 7-6.

„A trecut ceva timp de când m-am recuperat, din Canada. Atunci am fost puțin temătoare, dar acum mă simt sută la sută vindecată cu gamba, nu am alte dureri. Sunt bine, vreau doar să mă bucur de tenis. Tot ce fac acum pe teren este un bonus,” a adăugat numărul 19 WTA despre starea sa fizică.