Fabulos! Simona Halep și-a angajat antrenorul care câștigă puncte în locul ei: ce a putut să facă Adrian Marcu la Moscova

Unii antrenori de tenis sunt atât de buni încât câștigă puncte în locul sportivilor pe care îi pregătesc. I s-a întâmplat Simonei Halep în meciul din optimile de finală ale competiției WTA 500 de la Moscova, jucat în compania Veronikăi Kudermetova (32 WTA).

La scorul de 6-1, 1-0, arbitrul de scaun a apreciat de două ori greșit lovituri ale Simonei Halep, iar antrenorul său, Adrian Marcu a sfătuit-o să ceară reluarea oficială, făcându-i semn cu mâna.

Simona Halep l-a ascultat, iar challenge-ul s-a dovedit mai mult decât inspirat, sportiva din România făcând break datorită acestei decizii luate cu ajutorul intervenției antrenorului său.

După încheierea colaborării de 6 ani cu Darren Cahill, Simona Halep are acum în staff doi antrenori români, pe Adrian Marcu și pe Daniel Dobre.

Thanks for the help mr. Marcu ???? pic.twitter.com/G7feYDLbHY