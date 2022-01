„Serva mea a fost de rahat, scuze pentru limbaj!” Simona Halep admite că nu a crezut în victorie, dar a luptat

Simona Halep a luptat din răsputeri pentru calificarea în semifinalele turneului WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne, în condițiile în care Viktorija Golubic a știut cum să profite de o zi mediocră la serviciu a româncei.

A fost 6-2, 5-7, 6-4 pentru sportiva din România (20 WTA), care a învins numărul 43 mondial, după 2 ore și jumătate de joc. La finalul partidei, Simona Halep a găsit puterea să admită că nu a crezut cu adevărat că poate obține această victorie, având în vedere calitatea modestă a serviciilor expediate.

