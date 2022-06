Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) s-a calificat în turul trei la Wimbledon după un meci-rollercoaster cu Kirsten Flipkens (36 de ani, 190 WTA).

Dincolo de revenirile spectaculoase bifate de sportiva din țara noastră în ambele seturi, în care a revenit de la 2-5, respectiv 1-4, campioana Wimbledon 2019 a omagiat cum se cuvine momentul retragerii adversarei sale.

„Nu e vorba despre meciul meu azi, ci despre ea. Mă bucur mult că am jucat în ultimul meci al carierei sale. Am vorbit în trecut despre asta, eram emoționată încă de pe atunci, dar acum sentimentul s-a dublat.

E o campioană, nu cedează niciodată. Am jucat de multe ori cu ea, așa că am tremurat înaintea acestui meci, antrenorul meu poate să confirme, pentru că e dificil să o înfrunți.

Taie mereu mingea, e uimitoare. Vreau să te felicit pentru întreaga ta carieră, îți vom simți lipsa în circuit. Baftă pe mai departe și țin să îți mulțumesc pentru tot,” a fost declarația empatică făcută de Simona Halep la finalul partidei.

Simona Halep va reveni pe iarba londoneză sâmbătă, 2 iulie, în meciul din turul 3, programat contra polonezei Magdalena Frech (92 WTA).

beautiful embrace between Halep and Flipkens at the conclusion of her last singles match pic.twitter.com/w4E8ZT5yLB