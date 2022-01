Irina Begu, pe măsura Simonei Halep! S-a calificat în sferturi la Melbourne, după ce a fost condusă cu 1-0 la seturi

Irina Begu s-a calificat în sferturile turneului WTA 250 Summer Set 2 de la Melbourne, după o victorie în trei seturi obținută în defavoarea italiencei Jasmine Paolini (53 WTA).

La 31 de ani, Begu (62 WTA) continuă să își reinventeze jocul cu o eficiență remarcabilă. În această dimineață, sportiva din România a demonstrat încă o dată că poate accesa un spirit de luptă fantastic, luptând cu abnegație timp de două ore, la finalul cărora s-a impus cu revenire de la 0-1 la seturi, scor final 3-6, 6-2, 6-3.

Din nefericire, Sorana Cîrstea nu a putut ajunge la duelul 100% românesc care ar fi putut avea loc în faza ultimelor opt jucătoare ale acestei întreceri, sfârșind învinsă de Amanda Anisimova, deși a semnat un neverosimil 6-0, 6-0 în primul tur, în fața Varvarei Gracheva.

Partida dintre Irina Begu și Amanda Anisimova se joacă vineri, 7 ianuarie, iar învingătoarea va juca în semifinale contra Dariei Kasatkina, în cazul în care calculele hârtiei vor fi respectate.

În clasamentul WTA LIVE, Irina Begu a urcat cinci poziții, ocupând în prezent locul 57. Irina Begu are parte de un început de an fantastic, înregistrând deja două victorii în fața unor jucătoare din top 60 WTA. În primul tur, Begu a învins-o pe Jessica Pegula (18 WTA), scor 7-6, 6-3 și a ajutat-o astfel pe Simona Halep să câștige teren în ierarhia mondială.

B3gu does it again! After losing the 1st set, Irina regained her focus and took control of the match to get the win in 3 sets. Irina Begu defeated Jasmine Paolini 3-6, 6-2, 6-3. She will face Amanda Anisimova in the QF who defeated Sori earlier today.#MelbourneTennis pic.twitter.com/KJYaK8C2wI