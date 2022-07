„Mi-a fost dor, 3 ani înseamnă mult!” Ce le-a transmis Simona Halep britanicilor, care i-au oferit Terenul Central abia în optimi

Simona Halep s-a calificat pentru a cincea oară în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, rezultat al unei partide excelente făcute în fața numărului 4 WTA, Paula Badosa, încheiate scor 6-1, 6-2.

Dacă înaintea începerii competiției se vorbea despre posibilitatea ca Simona Halep să joace așa-zisul meci de deschidere al turneului feminin de la Wimbledon, în calitatea sa de fostă campioană, în 2019, sportiva din România a ajuns să încheie prima săptămână pe iarba londoneză fără să vadă Terenul Central.

Simona Halep: „Mi-a fost tare dor să joc pe Terenul Central, 3 ani înseamnă mult.”

Lucrurile s-au schimbat, începând cu faza optimilor de finală, iar Simona Halep a insistat, în interviul oferit după meci, că se bucură mult de revenirea pe cel mai prestigios teren de tenis din întreaga lume.

„Mi-am dorit să fiu aici astăzi și cred că am jucat un meci grozav. Am avut emoții înainte, dar m-am bucurat mult să revin pe Terenul Central, în fața acestui public minunat. Vă mulțumesc pentru că m-ați susținut mereu, e o plăcere să revin,” și-a început Simona Halep interviul oferit pe suprafața de joc.

„Nu m-am gândit că nu am pierdut niciun set, până acum, când mi-ai spus. Sunt mulțumită de cum am jucat până acum în acest turneu. Progresez de la zi la zi și abia aștept să dau din nou tot ce am mai bun, la fel cum am făcut-o astăzi.

Mi-a fost tare dor să joc la Wimbledon, 3 ani înseamnă mult. E special să mă întorc. Am avut mai mari emoții ieri, în timpul ceremoniei campionilor, dar mă bucur că am din nou șansa de a juca pe Terenul Central,” a spus Simona Halep, la finalul celei de-a patra victorii semnate la Wimbledon în acest an.