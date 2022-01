Top 10 WTA nu mai e așa departe! Simona Halep o lasă în urmă pe Emma Răducanu: ce loc ocupă în ierarhia WTA LIVE

Simona Halep a debutat furtunos în sezonul 2022, obținând două victorii în decursul a mai puțin de 24 de ore. Organizarea mai puțin inspirată a australienilor a făcut-o pe ocupanta locului 20 WTA să joace atât miercuri, de la ora 12:00, fus orar românesc, cât și joi-dimineață, începând cu ora 04:00.

Halep a răspuns cu brio primei provocări logistice aduse de stagiunea 2022 și le-a învins fără să piardă set pe Destanee Aiava (316 WTA) și pe Gabriela Ruse (87 WTA). La începutul sezonului, dubla campioană de Grand Slam a dezvăluit că și-a impus un singur obiectiv pentru sezonul 2022: revenirea în top 10 WTA.

Hard match to watch as a fan of both Simona and Gabriela. Simona looked amazing, as she did in her 1st match. Gabi tried her best but kept making too many errors. Simona Halep defeated Gabriela Ruse 6-2, 6-1. Simona will face Viktorija Golubic in the QF.#MelbourneTennis pic.twitter.com/r3QsdSpUHd