Simona Halep, victorie la pas în fața compatrioatei Gabriela Ruse, 6-2, 6-1: cu cine va juca în sferturile Summer Set 1

Simona Halep - Gabriela Ruse 6-2, 6-1

„Mi-a fost dor de tenis!”, a scris Simona Halep după cel de-al doilea succes înregistrat pe tabloul principal al întrecerii WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne. Dacă la Transylvania Open Simona Halep o învingea pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, scorul a fost asemănător la antipozi, partida curgând clar în favoarea jucătoarei mai bine clasate.

Halep a bifat cea de-a 15-a victorie consecutivă împotriva conaționalelor în circuitul WTA în doar 60 de minute de joc. Simona Halep a servit trei ași și a câștigat 68% din punctele jucate pe prima servă. Deși și-a pierdut serva de două ori în primul set, la fel cum a făcut-o și în primul tur, în al doilea set a arătat o calitate superioară și a oferit un nou argument solid prin care se recomandă ca una dintre jucătoarele care pot produce surpriza la Australian Open.

În sferturile de finală, Simona Halep o va întâlni pe Viktorija Golubic (43 WTA) din Elveția. Halep o conduce cu 1-0 la meciurile directe, dar cele două nu s-au mai duelat din 2018.

Hard match to watch as a fan of both Simona and Gabriela. Simona looked amazing, as she did in her 1st match. Gabi tried her best but kept making too many errors. Simona Halep defeated Gabriela Ruse 6-2, 6-1. Simona will face Viktorija Golubic in the QF.#MelbourneTennis pic.twitter.com/r3QsdSpUHd — Romanian Tennis (@WTARomania) January 6, 2022

Simona Halep - Destanee Aiava 6-4, 6-2

Simona Halep a trecut de tânăra jucătoare australiană, Destanee Aiava în turul inaugural al întrecerii WTA 250 Melbourne Summer Set 1 de la Melbourne. Partida s-a întins pe durata a 80 de minute de joc, sportiva din România desprinzându-se evident în setul al doilea.

În ciuda unui prim set încheiat cu niște emoții, Simona Halep s-a relaxat în manșa secundă, în care a lovit un passing de rever marcă înregistrată. Halep a încheiat meciul cu 2 ași și un procentaj de 79% al punctelor câștigate pe prima servă.

Puternică la retur, în nota obișnuită, Simona Halep și-a apropiat jumătate din punctele jucate de Aiava cu primul serviciu, demonstrând o continuitate în abilitățile arătate în sezoanele anterioare prin care își liniștește fanii și le indică un Australian Open 2022 cu potențial înalt.

A nice solid win for Simona today. It wasn't too easy as to not help her get her rhythm, as Aiava hit some amazing shots. But Simo was just too good today and will face Gabi tomorrow in R2. Simona Halep defeated Destanee Aiava 6-4, 6-2.#MelbourneTennis pic.twitter.com/9YZZtJ5Apu — Romanian Tennis (@WTARomania) January 5, 2022

Simo's powerful backhand down the line will be her weapon in 2022 too!! pic.twitter.com/1suhMeAzbp — SimoReactions (@Simoreactions) January 5, 2022

Primul set se încheie în favoarea Simonei Halep după 42 de minute de joc echilibrat, în care tânăra Destanee Aiava a arătat o mostră din potențialul său tenisistic.

Deși a obținut break-ul devreme în set, Simona Halep a fost oprită de Destanee Aiava la mijlocul manșei, când australianca și-a întărit serva și a început să scadă numărul erorilor neforțate.

Aiava made her work for it, but Simona finally gets the 1st set 6-4. pic.twitter.com/M6Zra8fs1b — Romanian Tennis (@WTARomania) January 5, 2022

Dacă 2021 a fost anul în care Simona Halep a ieșit din top 10 WTA după o perioadă de excelență neîntreruptă timp de 7 ani și jumătate, 2022 e sezonul în care cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României își propune un singur obiectiv: revenirea în primele zece jucătoare ale Planetei.

Misiunea începe pe Arena Rod Laver, cea mai mare a complexului Melbourne Park, unde Simona Halep ar putea juca finala Australian Open la finalul lunii, în cazul unui parcurs formidabil în ediția 2022.

Vestea îmbucurătoare e că Simona Halep nu va avea multe puncte de apărat de-a lungul sezonului, dar va fi nevoită să puncteze în vara australiană de tenis, pentru a nu pierde și mai mult teren în ierarhia mondială. Anul trecut, Simona Halep a ajuns până în faza sferturilor de finală ale Openului Australian.

În primul meci de simplu al anului, Simona Halep o va întâlni pe Destanee Aiava (21 de ani, 316 WTA), jucătoare pe care a întâlnit-o în urmă cu 3 ani, în primul tur al Openului Australian. Românca se impunea atunci în minim de seturi, dar nu fără dificultăți, scor 7-6, 6-1. Meciul contează pentru primul tur al competiției WTA 250 Summer Set 1 din Australia, iar învingătoarea va primi un cec în valoare de 3200 de euro.

În întâia partidă oficială a stagiunii, Simona Halep a înregistrat un eșec, alături de Gabriela Ruse, în proba de dublu a turneului WTA Summer Set 2, cele două jucătoare din țara noastră sfârșind învinse de echipa Bernarda Pera / Katerina Siniakova, scor 2-6, 6-7.

Simona Halep și Gabriela Ruse se pot reîntâlni pe terenul de tenis, dar de părți opuse ale fileului mâine, în cazul în care Halep o va învinge pe Aiava. În primul tur, Ruse a trecut de Arina Rodionova (152 WTA), scor 6-3, 6-2.