Puștoaica de 19 ani din China a făcut o declarație superbă despre Simona Halep, înaintea meciului direct din semifinale

Simona Halep a acces în penultimul act al primului turneu pe care îl joacă în sezonul 2022, WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne. După trei succese cu Destanee Aiava, Gabriela Ruse și Viktorija Golubic, a sosit timpul ca sportiva din România să lupte pentru prima finală a stagiunii actuale.

De partea opusă a fileului se va regăsi tânăra chinezoaică în vârstă de numai 19 ani, Qinwen Zheng (126 WTA), aflată la debut într-o semifinală de circuit WTA.

„Când eram junioare, tatăl meu vorbea despre Simona Halep, pentru că e o luptătoare adevărată. Voi da tot ce am mai bun mâine. Cred că am nivelul de joc necesar pentru a câștiga. Doar trebuie să nu mă uit la numele jucătoarei cu care joc, pentru că e Simona,” a fost declarația surprinzătoare făcută de Qinwen Zheng, imediat după calificarea în semifinale, notează WTA Insider.

Qinwen Zheng a pătruns în semifinale după victorii obținute în fața japonezei Mai Hontama (150 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-3, a Verei Zvonareva (81 WTA), scor 5-7, 6-3, 6-4 și a Anei Konjuh (67 WTA), scor 7-6, 7-6.

De partea apropiată, Simona Halep le-a învins pe Destanee Aiava (316 WTA), scor 6-4, 6-2, pe Gabriela Ruse (87 WTA), scor 6-2, 6-1 și pe Viktorija Golubic (43 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-4.

Simona Halep vs. Qinwen Zheng se joacă sâmbătă, 8 ianuarie, nu mai devreme de ora 04:00, fus orar românesc. Inutil de menționat, va fi prima întâlnire directă între cele două jucătoare.

