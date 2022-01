Simona Halep câștigă primul meci-monstru al sezonului și se califică în semifinale! Va juca împotriva unei puștoaice 

Simona Halep a semnat victoria turneului Summer Set 1 în faza sferturilor de finală, învingând-o pe Viktorija Golubic (43 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-4 după 2 ore și 35 de minute de joc.

Afișând un spirit de luptă remarcabil, jucătoarea din România a putut compensa o prestație slabă la serviciu, pe care ea însăși a caracterizat-o ca fiind „de rahat”, cerându-și mai apoi scuze în fața publicului australian pentru cuvântul folosit.

Viktorija Golubic a obținut 7 break-uri pe serviciul Simonei Halep, care a comis 11 duble greșeli și a trimis doar 58% dintre mingi în teren cu primul serviciu. Din fericire, procentajul bun al punctelor câștigate pe prima servă - 68% - a salvat-o pe Simona Halep, păstrându-i constant șanse în meci.

Setul decisiv a fost de un echilibru rar întâlnit în tenisul feminin, aducând aminte de partidele-maraton câștigate de Simona Halep în ediția 2018 a Openului Australian, când ajungea în ultimul act.

În semifinale, Simona Halep o va întâlni pe Qinwen Zheng din China (19 ani, 126 WTA), care a învins-o pe croata Ana Konjuh, scor 7-6, 7-6.

Game. Set. HALEP ????????@simona_halep fights through a tough test from Golubic to take her place in the Melbourne semifinals! pic.twitter.com/Fzc5riM3Yx