„Mi-a fost tare dor să joc tenis!” Ce a spus Simona Halep după ce și-a distrus partenera de dublu în doar 60 de minute

Simona Halep a învins-o pe Gabriela Ruse, scor 6-2, 6-1 în faza optimilor de finală ale competiției WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne, neoferindu-i partenerei sale de dublu numeroase șanse de câștig.

După doar 60 de minute de joc, tabela de marcaj indica finalul partidei, Simona Halep ajungând astfel la un palmares de 2-0 în fața Gabrielei Ruse în circuitul WTA.

Simona Halep, calificată în sferturile Summer Set 1: „Mi-a fost tare dor să joc tenis!”

În interviul oferit pe teren, Simona Halep a admis în fața spectatorilor din Arena Rod Laver că a resimțit puternic dorul de tenis. „Sunt foarte bucuroasă că am putut să câștig meciul în maniera aceasta. La începutul meciului a fost diferit, nu am simțit prea bine mingea, dar încet-încet am început să simt jocul și cred că am dominat partida.

Sunt foarte mulțumită cu modul în care joc. Am muncit mult în pre-sezon și mă simt pregătită să joc meciuri oficiale. Mi-a fost tare dor să joc tenis, dar iată-mă aici, încercând să dau tot ce am mai bun,” a declarat Simona Halep după succesul obținut în fața Gabrielei Ruse.

Vorbind despre următoarea sa adversară, Viktorija Golubic (43 WTA), Simona Halep a adăugat: „Nu mă simt confortabil niciodată, pentru că știu că toate jucătoarele joacă bine la acest nivel. Sunt doar concentrată pe mine însămi, cum am făcut-o și în primele două meciuri.

Mă simt bine, sunt încrezătoare, dar va fi un nou meci și voi încerca să joc cel mai bun tenis al meu, pentru că, dacă fac asta, știu că am o șansă la victorie,” a completat Simona Halep.