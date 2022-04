„Nu mai am unghii la picioare!” Emma Răducanu, pregătită să se sacrifice pentru Marea Britanie la debutul în Billie Jean King Cup

Emma Răducanu și Harriet Dart au misiunea de a învinge Republica Cehă a Marketei Vondrousova (32 WTA) și Terezei Martincova (50 WTA) în barajul decisiv pentru calificarea la turneul final Billie Jean King Cup 2022, programat în 8-13 noiembrie.

15 aprilie 2022 este data la care campioana US Open 2021, Emma Răducanu își semnează debutul în echipa Marii Britanii de Billie Jean King Cup. În prima partidă jucată sub steagul britanic, Răducanu va primi replica Terezei Martincova.

Întrebată despre starea sa fizică, Emma Răducanu (19 ani, 12 WTA) le-a răspuns jurnaliștilor britanici: „Nu mai am unghii. Piciorul meu a alunecat mult în pantof, aveam o rămășiță de unghie în Miami, iar acum am rămas fără nimic.

Problema unghiilor Emmei Răducanu a cauzat amuzamentul colegelor sale din echupă, Harriet Dart (101 WTA), Katie Swan (221 WTA) și Sonay Kartal (370 WTA), dar până și căpitanul nejucător a ajuns să glumească pe seama subeictului. „Toate suntem puțin speriate de unghiile Emmei,” a adăugat Anne Keothavong.

