Are mai mulți sponsori decât victorii în tenis: palmaresul Emmei Răducanu la 6 luni după victoria extraordinară de la US Open

Campioana în exercițiu a Openului American, Emma Răducanu (19 ani, 13 WTA) a debutat cu înfrângere în turneul WTA 1000 de la Miami, pierzând în turul secund al ediției 2022, scor 6-3, 4-6, 5-7 în favoarea Katerinei Siniakova, din Republica Cehă (25 de ani, 53 WTA).

După un prim set câștigat de Emma Răducanu, în care Katerina Siniakova a cerut time-out medical, configurația duelului s-a schimbat în rău pentru sportiva britanică cu origini românești, care a jucat din nou un meci al suferințelor, încheiat cu eșec după 2 ore și 55 de minute de luptă.

În urma înfrângerii din Florida, Emma Răducanu a ajuns la o rată de succes 1/3 în tenisul feminin, adunând doar 4 succese în circuitul de elită al tenisului feminin în 5 luni în care a fost implicată în diverse turnee, fie că a fost vorba de Transylvania Open, Grand Slam-ul de la Melbourne sau turneele WTA 1000 din SUA.

Emma Răducanu le-a învins pe Polona Hercog și Ana Bogdan la Cluj-Napoca, în octombrie 2021, a trecut de Sloane Stephens în turul 1 la Australian Open 2022 și a dispus de Caroline Garcia în runda a doua a întrecerii de la Indian Wells.

În schimb, a fost învinsă de Aliaksandra Sasnovich, Marta Kostyuk, Xinyu Wang, Elena Rybakina, Danka Kovinic, Daria Saville, Petra Martic și Katerina Siniakova, însumând 8 eșecuri fără ca vreuna dintre adversare să fie de calibru top 10 WTA.

