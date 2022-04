Irina Begu - Magda Linette, LIVE TEXT în Billie Jean King Cup 2022: România caută victoria care poate contracara „tăvălugul” Iga Swiatek

Polonia - România, baraj decisiv pentru calificarea la Billie Jean King Cup 2022

Irina Begu - Magda Linette, vineri, 15 aprilie, ora 13:00

Una dintre puținele jucătoare ale României cu palmares pozitiv în Billie Jean King Cup, Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) poartă pe umerii săi responsabilitatea deschiderii barajului cu Polonia.

Cu 8 victorii în cele 15 meciuri de simplu jucate pentru țara noastră în Fed Cup (fosta denumire a actualei competiții internaționale de tenis feminin), Irina Begu are experiența necesară de a o depăși pe Magda Linette (30 de ani, 58 WTA).

Irina Begu at training today for the Romanian team in Radom, before meeting Poland, in the Billie Jean King Cup 2022 Qualifiers.

Source: Cristina Hutu pic.twitter.com/SPQXs36jZk