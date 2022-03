Emma Răducanu, apărată tocmai de Nick Kyrgios! „E o modă, ca foștii jucători să comenteze. Emma e mai mare decât cei care o critică”

La doar 19 ani, Emma Răducanu este campioană de Grand Slam și stabilită confortabil în top 20 WTA. Ocupantă a poziției 13 în ierarhia mondială, sportiva britanică cu origini românești a început să devină principala țintă a fanilor dezamăgiți de rezultatele obținute după US Open 2021.

Unii au comentat, reproșându-i că ar avea mai multe contracte de publicitate semnate decât victorii în WTA, ceea ce reprezintă un fapt, în momentul de față, iar alții, că s-ar preocupa prea puțin de tenis, acesta fiind motivul evoluției nesatisfăcătoare.

Emma Răducanu le-a transmis criticilor că își petrece 12 ore pe zi în lumea tenisului și doar 3-4 zile per trimestru alături de sponsorii cu care colaborează. În plus, campioana Openului American a declarat că, la 19 ani, are ca obiectiv pentru sezonul 2022 încheierea lui cu cât mai multe meciuri jucate și cât mai puține accidentări acumulate, dezvăluind că nu ar deranja-o dacă ar fi eliminată în primul tur al fiecărei întreceri.

Sportiva născută în 13 noiembrie 2002 a reușit doar 2 victorii în 2022, sfârșind eliminată încă din primul meci jucat la Sydney, Guadalajara și Miami.

„Tot văd o modă cu foști jucători care comentează despre starurile de azi. Cred că ar trebui să se mai liniștească, să lase racheta deoparte.

Am văzut cum cineva comenta de Emma Răducanu. Cu tot respectul, ea este deja un nume mult mai important decât cei care o critică,” a spus Nick Kyrgios, potrivit News.com.au, citat de Digi.

