Emma Raducanu a reușit o victorie dramatică în fața a 3.000 de fani francezi zgomotoși, conducând Marea Britanie în finala Billie Jean King Cup pentru prima dată din anii 1990.

La final, Raducanu a declarat că experiența de la US Open a ajutat-o să facă față presiunii ostile din Franța. Sportiva a revenit de la 0-1 la seturi și a învins-o pe Diane Parry cu scorul de 4-6, 6-1, 7-6 (dominând tie-break-ul decisiv).

"A fost o atmosferă incredibilă", a spus Raducanu, adăugând: "Din fericire, am experiență de la US Open, unde publicul poate fi la fel de zgomotos. Așa că nu m-a deranjat cu adevărat mulțimea".

