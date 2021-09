„E talentul secolului!” Jurgen Klopp, fascinat de Emma Răducanu! Ce a spus antrenorul lui Liverpool 

Tânăra cu origini românești a făcut spectacol la US Open, după ce a reușit să câștige venind din calificări și nu a pierdut niciun set. Performanța sa l-a impresionat până și pe Jurgen Klopp, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa Emmei.

Antrenorul lui Liverpool și-a oprit pregătirea pentru meciul cu Leeds de duminică, încheiat 3-0 pentru „cormorani”, pentru a urmări finala de la US Open, după cum a dezvăluit chiar el, la ultima conferință de presă.

„Nu m-am mai uitat la un meci de tenis complet de foarte mult timp și am fost impresionat de puterea, viteza și de întreg meciul. Tenisul feminin se află într-un moment incredibil, în mod cert. Aceste două fete, 18 și 19 ani, ce au arătat în meci a fost impresionant, însă când și-au primit trofeele la ceremonie, ambele au fost o inspirație pentru modul în care au vorbit, sincer.

Chiar mai mult decât tenisul, care a fost suficient de inspirațional. Am fost copleșit de modul în care s-au prezentat. Fernandez a fost în mod clar dezamăgită, iar Emma i-a arătat respect. Știau că se vor mai întâlni și că vor mai exista finale. Îmi doresc asta pentru ele.

A fost un spectacol incredibil de sport de elită și un mod de a arăta cât de umilă poate fi o persoană, atât de tânără, în vârful lumii”, a declarat Klopp.

Antrenorul a continuat vorbind despre Emma Răducanu și viitorul strălucit care o așteaptă, numind-o fără ezitare „talentul secolului”.

„Când ai 18 ani și câștigi US Open, asta doar poate veni din multă muncă. Este, cu siguranță, talentul secolului, însă fără muncă grea nu este posibil să ajungi acolo și să faci asta.

Acum este acolo și o vezi zâmbind în timpul meciului, este cel mai drăguț lucru pe care ți-l poți imagina. Mă voi uita mai mult la tenis feminin, cu siguranță, față de cum m-am uitat în anii trecuți”, a concluzionat tehnicianul.

Jurgen Klopp describes Emma Raducanu an "inspiration" and says he'll watch more women's tennis because of this year's US Open ???? pic.twitter.com/D2HKCy7ctQ