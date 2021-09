O previziune îndrăzneață de la Mats Wilander. Câte titluri de Grand Slam va mai cuceri Emma Răducanu

Britanica Emma Răducanu (18 ani) a devenit prima jucătoare de tenis din istorie venită din calificări care câştigă un turneu de Mare Şlem, după ce a învins-o în două seturi, 6-4, 6-3, pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani), sâmbătă la New York, în finala US Open, la care au asistat 23.000 de spectatori.

Celebrul Mats Wilander, expert Eurosport, a comentat triumful jucătoarei în vârstă de 18 ani.

Mats Wilander: "Emma va mai câștiga 10 titluri de Grand Slam"

"Emma Răducanu e solidă în toate aspectele jocului. E acolo în vârf deja şi va rămâne în elita tenisului mondial mult timp. Nu e vorba de o întâmplare ce a realizat la US Open, se mişcă perfect, are o tehnică extraordinară. În această săptămână, am vorbit despre îndoielile pe care le am în legătură cu forehandul ei.

În finală, însă, acesta a funcţionat perfect, în special în lung de linie. Cred că va câştiga zece Grand Slamu-ri. Vibeul pe care l-am simţiti din partea ei la interviul de după finală a fost ceva special. Pe de-o parte, nu îi venea să creadă, pe de altă parte, am simţit foarte multă încredere dinspre ea.

"Emma e mult mai matură decât vârsta pe care o are!"

Eu, la primul Grand Slam câştigat, am fost extrem de îngrijorat, mă gândeam la ce speech voi ţine, mă gândeam la punctele jucate, la familie, la munca depusă, nu conştientizam ce se întâmpla, n-am putut trăi momentul. Abia la următoarele Grand Slamuri cucerite, am putut să mă bucur pe deplin, să mă simt eliberat.

Emma era însă prezentă, e mult mai matură decât vârsta pe care o are. Are 18 ani, dar aici (n.r. - arată spre cap) are 32 de ani. E extrem de matură în abordare şi în joc, sunt sigur că va câştiga multe turnee. Are un calm impresionant", a declarat Mats Wilander, la Eurosport.

2.500.000 dolari va primi Emma Răducanu pentru trofeul câștigat la US Open

Succesele de la New York i-au adus Emmei Răducanu și un premiu financiar consistent, în valoare de $2,500,000. În alte cuvinte, sportiva britanică cu origini românești a primit peste $11,000 pentru fiecare minut al finalei pe care a câștigat-o, scor 6-4, 6-3 în defavoarea canadiencei Leylah Fernandez.

US Open 2021 a fost doar al doilea turneu de mare șlem la care Emma Răducanu a participat. Debutul său în Grand Slam-uri a avut loc în această vară, la Wimbledon, grație unui wildcard, de care a profitat pentru a ajunge până în faza optimilor de finală. La New York însă, Răducanu a jucat calificări și a legat zece victorii fără să piardă vreun set, devenind prima jucătoare din istorie care câștigă un turneu de mare șlem din postura de jucătoare venită din calificări.