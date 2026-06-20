Retras în 2016 de la FCSB, Ciprian Marica (40 de ani) a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Konyaspor, Getafe, FC Schalke 04, Stuttgart, Șahtior Donețk și Dinamo.

La națională, Marica a bifat 72 de selecții și a reușit să-și treacă în cont 25 de reușite, fiind în top 5 cei mai buni marcatori de la prima reprezentativă a României.

”Cine e următorul român care pleacă pe bani mulți din Superliga?” Răspunsul lui Ciprian Marica

Întrebat la emisiunea Poveștile Sport.ro ce român crede că va pleca din primul eșalon al României pe bani mulți în străinătate, Marica a fost extrem de rezervat, chiar dacă l-a numit pe Claudiu Petrila printre preferații săi.

”(n.r. Cine e următorul fotbalist român din Liga 1 vândut pe bani mulți afară?) Nu pot să spun că văd pe cineva. Îmi place Petrila și s-ar putea să prindă un transfer bun. E destul de tânăr, nu e foarte bătrân.

E greu să spun un fotbalist tânăr care poate pleca pe bani mulți. Așa, poate că vor mai fi jucători. Dar pe bani mulți? Astăzi? Nu văd pe nimeni”, a spus Ciprian Marica.

În 2021, Dennis Man a plecat de la FCSB la Parma pentru 11 milioane de euro. Mutarea lui a setat un record în Superliga României, fiind cel mai scump transfer. Niciun transfer nu s-a mai apropiat de valoarea acestuia în ultimii ani.

Emisiunea integrală cu Ciprian Marica la Poveștile Sport.ro