SIMONA HALEP - ELISE MERTENS LIVE Roland Garros 2018 | "Toate adversarele vor sa ma bata!" Urmareste meciul AICI

Urmareste aici partida dintre Simona Halep si Elise Mertens din optimile Roland Garros 2018!

Elise Mertens primeste sfaturi din partea fostului antrenor al Simonei, Wim Fisette.

"Pentru mine, Simona Halep e marea favorita. Ea a jucat deja foarte bine la Paris, a pierdut finala anul trecut. Dar mai sunt Serena Williams, Garbine Muguruza, care a castigat in urma cu doi ani. E complicat sa faci predicitii, dar e si interesant.

O sa fie dificil pentru Elise Mertens sa castige. Daca Simona joaca bine, o sa fie foarte dificil. Dar ea nu are nimic de pierdut. Am vazut in Australia, daca joaca fara presiune poate sa ajunga departe. Si poate sa bata cele mai bune jucatoare din lume, cum a facut cu Svitolina la MElbourne. Simona inca nu a castigat un Grand Slam, dar toata lumea spune ca poate sa o faca aici. Va fi interesant pentru Elise. Are genul de joc care sa o faca pe Halep sa sufere", a spus Wim Fisette.

Intrebat de problemele mentale ale Simonei, belgianul raspuns. "Se poate intampla la fiecare meci, la fiecare set. E important ca Elise sa joace la cel mai bun nivel pe tot parcursul meciului. S-ar putea sa aiba sansa in primul set, poate in al doilea. In orice caz, apar mereu momente cand Simona are indoieli. Iar Elise trebuie sa profite", a mai spus fostul antrenor al Simonei.

Favorita numarul 1 dupa finala de anul trecut, Simona Halep incepe sa se obisnuiasca cu opozitia puternica din partea adversarelor mai slab cotate.

Simona conduce clasamentul mondial inca de toamna trecuta, insa pana acum n-a reusit sa castige un Grand Slam. A pierdut finala de la Australian Open, iar acum toata lumea considera ca a venit momentul pentru marea victorie. Parisul este turneul favorit al Simonei, iar acum pare ca a adunat experienta necesara pentru a se impune.

Azi, Simona Halep o intalneste pe Elise Mertenes, jucatoare capabila de surprize.

"Mereu e la fel. Nu stiu ce fac, dar cred ca sunt foarte motivate cand intra pe teren cu mine.

Am fost si eu in situatia asta cand eram mai tanara si jucam cu numarul 1 in lume. Nu simti presiune, nu simti ca ai ceva de pierdut. Intri pe teren si dai ce ai mai bun. Dar e bine sa ai adversari care joaca la cel mai inalt nivel, asa ma mentin motivata, concentrata si nu devin relaxata pe teren", a spus Simona Halep.

Mertens a trecut in turul 3 de Daria Gavrilova, 6-3 6-1, dar Halep nu are emotii. "Joc tot mai bine pe masura ce avansez in turneu. Am facut cel mai bun meci din turneu cu Petkovic, felul in care s-a terminat partida mi-a dat incredere", a mai spus Simona.



De partea cealalta, Elise Mertens sustine ca stie ce are de facut pentru a se impune in fata liderului mondial. Cele doua s-au intalnit doar la Madrid anul acesta, cand belgianca era bolnava.



"Halep m-a batut cu 6-0, 6-3 la Madrid, dar atunci am avut probleme medicale. Cu siguranta este una dintre cele mai bune jucatoare pe zgura astazi. Oricum, mi-am dat seama cum trebuie sa joc contra ei si ce trebuie s fac pentru a castiga.

Nu trebuie sa o las sa joace sau sa incerc sa stau la joc cu ea de pe linia de fund deoarece returneaza tot. Daca intru in teren, am o sansa buna sa castig", a spus Mertens intr-o conferinta de presa.

Urmareste meciul dintre Simona Halep si Elise Mertens pe www.sport.ro de la ora 12:00.