Pronosticul lui McEnroe inaintea SOCULUI din optimile Roland Garros: "Nu s-ar fi putut pozitiona mai bine". Cine e favorita

Serena Williams si Maria Sharapova se intalnesc la Roland Garros, pentru prima lor confruntare directa din 2018, iar John McEnroe a facut un pronostic inainte de marele meci.



Legendarul tenismen a declarat, dupa victoria Serenei Williams in fata Juliei Goerges, ca Sharapova nu putea sa-si aleaga un moment mai bun pentru a castiga, in sfarsit, in fata americancei.

"Sharapova nu s-ar fi putut pozitiona mai bine, ca sa aiba o sansa sa obtina, in sfarsit, o victorie impotriva Serenei", a declarat McEnroe.

Maria Sharapova are, pana in prezent, doar doua victorii in fata Serenei Williams, la Wimbledon 2004 si la Turneul Campioanelor, scorul confruntarilor directe fiind 19 - 2, in favoarea americancei.

Ambele campioane vin dupa absente din circuit - Serena a nascut, in timp ce Masha a fost suspendata pentru dopaj.