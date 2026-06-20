Tehnicianul danez în vârstă de 39 de ani, Rasmus Rygaard Poulsen, îl va înlocui pe Ziga Novak și va conduce echipa din Ljubljana în stagiunea 2026-2027. Potrivit clubului sloven, noul antrenor a fost ales pentru jocul modern pe care îl practică și capacitatea sa de a integra tinerele talente în echipă, clubul pregătindu-se pentru al 32-lea sezon consecutiv în Liga Campionilor.

Poulsen a acceptat oferta după discuții ample cu managementul formației din capitala Sloveniei. Danezul a subliniat că țintește trofeele interne, accederea în Final Four-ul noii Ligi Regionale și depășirea fazei grupelor în competiția europeană supremă, Liga Campionilor, pe care a câștigat-o în trecut cu CSM București din postura de antrenor secund.

Cum au decurs negocierile cu slovenii

„Întotdeauna vor exista obiective principale legate de rezultate. Pe plan intern, desigur, trebuie să câștigăm campionatul și cupa. Provocarea mai mare va veni în competițiile internaționale.

În noua Ligă Regională, vrem să ajungem în Final Four, iar apoi devine un weekend în care vom lupta pentru titlu. Liga Campionilor va fi mult mai dificilă, așa că aici scopul nostru este să ne descurcăm mai bine decât sezonul trecut în ceea ce privește punctele și sperăm să avansăm în etapa următoare după faza grupelor.

Clubul dorește să construiască o fundație mai solidă, în special din punct de vedere financiar. Va exista un accent mai mare pe dezvoltarea tinerelor jucătoare slovene, precum și a jucătoarelor talentate din străinătate, crescând astfel nivelul general al echipei, în timp. Așadar, nu este vorba doar despre un singur sezon; este un proiect pe termen lung.

Krim este istoric unul dintre cele mai mari cluburi din handbalul european. Accentul este poate puțin mai mult pe reconstrucția clubului și pe dezvoltarea jucătoarelor tinere. A fost de fapt unul dintre cele mai amănunțite și profesioniste procese pe care le-am experimentat în cariera mea din handbal. Când s-a încheiat prin faptul că m-au dorit pentru această funcție, am simțit cu adevărat că este o potrivire bună”, a spus Rasmus Rygaard Poulsen pentru SPORT.RO.

Acesta a explicat și decizia de a se despărți de formația românească: „Sunt recunoscător pentru înțelegerea și cooperarea din partea celor de la Brașov. Nu îmi place să îmi calc cuvântul, dar aceasta a fost pur și simplu o oportunitate pe care am simțit că trebuie să o accept”.