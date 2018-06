SIMONA HALEP, ROLAND GARROS | Veste uriasa pentru Simona dupa eliminarea lui Wozniacki! Cum poate sa ramana pe primul loc mondial

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Calificata in sferturile Roland Garros, Simona Halep a primit o noua veste buna pe langa succesul in fata lui Elise Mertens. Caroline Wozniacki a fost eliminata de Daria Kasatkina in optimile competitiei in 2 seturi si are sanse mici sa treaca pe locul 1 in clasamentul WTA.

In acest moment, Wozniacki a trecut peste Simona in clasamentul live insa, cu o victorie in sferturi, Simona Halep ar ajunge sa aiba 5 puncte peste Wozniacki, cea care pierde 190 de puncte in clasament dupa aceasta eliminare.

Totusi, pentru Simona Halep mai exista o amenintare - Garbine Muguruza poate fi ea numarul 1 WTA daca reuseste sa castige turneul! O eventuala intalnire intre Simona Halep si Garbine Muguruza ar avea loc in semifinale, daca jucatoarea din Spania trece de Tsurenko si de castigatoarea din meciul Serena Williams vs Maria Sharapova.